Несколько футболистов сборной Туниса сдали положительный допинг-тест во время ЧМ

В допинг-пробах не менее восьми игроков сборной Туниса по футболу обнаружены следы кленбутерола, сообщает Daily Mail. Тесты были сданы во время чемпионата мира по футболу.

По информации источника, было установлено, что запрещенное вещество попало в организмы игроков непреднамеренно. Вероятнее всего, наличие препарата было вызвано употреблением местного мяса на базе сборной в Мексике. Бодибилдеры применяют кленбутерол для сжигания жира при сохранении мышечной массы. В некоторых странах препарат используется для увеличения массы крупного рогатого скота.

В материале газеты сказано, что клубы, за которые выступают сдавшие положительные тесты игроки, проинформированы о ситуации. При этом маловероятно, что к ним будут применены какие-либо санкции.

Сборная Туниса завершила выступление на чемпионате мира. На групповом этапе команда проиграла все три матча и не вышла в play-off. После разгромного поражения на старте турнира от шведов (1:5) с поста главного тренера был уволен Сабри Лямуши. Его сменил Эрве Ренар.

Арнольд Кабанов