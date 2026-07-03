Медведев прилетел в Тегеран на церемонию прощания с Али Хаменеи

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом господин Медведев сообщил в «Максе».

Похороны аятоллы начались сегодня. Гроб находится в мавзолее первого иранского верховного лидера Рухоллы Хомейни. Мероприятие началось с церемонии поминовения, в которой участвуют иностранные делегации религиозных деятелей. По данным Tasnim, в ней участвовала делегация богословов из России. Всего траурную церемонию должны посетить представители около 100 стран, в том числе восемь глав государств и 12 спикеров парламентов.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания с бывшим верховным лидером пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. 9 июля состоятся похороны в родном городе аятоллы — Мешхеде.