Медведев прилетел в Тегеран на церемонию прощания с Али Хаменеи
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом господин Медведев сообщил в «Максе».
Похороны аятоллы начались сегодня. Гроб находится в мавзолее первого иранского верховного лидера Рухоллы Хомейни. Мероприятие началось с церемонии поминовения, в которой участвуют иностранные делегации религиозных деятелей. По данным Tasnim, в ней участвовала делегация богословов из России. Всего траурную церемонию должны посетить представители около 100 стран, в том числе восемь глав государств и 12 спикеров парламентов.
Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания с бывшим верховным лидером пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. 9 июля состоятся похороны в родном городе аятоллы — Мешхеде.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который возглавлял Исламскую Республику на протяжении 36 лет (с 1989 года), погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Некоторые источники сообщали, что он погиб в результате удара по его резиденции в Тегеране, а также что ЦАХАЛ заявил о его ликвидации до того, как он смог воспользоваться бункером. МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи и попросил Иран обеспечить безопасность россиян в республике.
Изначально церемония прощания должна была состояться 4 марта и продлиться три дня, однако была перенесена властями Ирана из-за ожидания беспрецедентного числа желающих проститься. Гибель Али Хаменеи стала тяжелой потерей для Ирана, о чем, в частности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал смерть верховного лидера объявлением войны всем мусульманам.
На фоне гибели Хаменеи в Иране 1 марта собрался Совет экспертов для избрания нового верховного лидера. По данным телеканала Iran International, им стал Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы. После смерти Хаменеи временно руководить страной должен был совет, включающий президента, главу судебной власти и члена Совета стражей конституции.
Переговоры между США и Ираном, которые были напряженными, продолжатся после похорон. Вашингтон опасался, что убийство иранских переговорщиков, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Аракчи, может сорвать дипломатический процесс. После ударов США по ядерным объектам Ирана Дмитрий Медведев высказал мнение, что Иран не проиграл войну, а Израиль будет мстить.