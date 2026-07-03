В Ленобласти нашли тело пропавшей 12-летней девочки, возбуждено дело об убийстве

В Тосненском районе Ленинградской области обнаружено тело 12-летней девочки, которая пропала 2 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, девочка ушла с территории СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе и не вернулась. После сообщения о ее исчезновении к поискам подключились сотрудники Следственного комитета, полиции и поисковых отрядов. Для координации работы на месте провели оперативное совещание.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Сейчас следователи регионального управления СК совместно с криминалистами проводят осмотр места происшествия и назначают судебные экспертизы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления и разыскивают человека, который может быть причастен к убийству девочки.

Карина Дроздецкая