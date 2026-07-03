Платные услуги в Ростовской области выросли на 3,6% за пять месяцев

Жители Ростовской области за пять месяцев 2026 года воспользовались платными услугами на 222,4 млрд руб. Показатель превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 3,6%. Соответствующие данные публикует Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, основную долю в структуре платных услуг заняли жилищно-коммунальные, бытовые, транспортные и телекоммуникационные услуги — в совокупности 71,4% от общего объема. Бытовые услуги за январь–май 2026 года оказаны на 47,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% превышает показатель соответствующего периода предыдущего года.

Наибольшим спросом среди бытовых услуг пользовались техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования: их доля составила 44,2%, а расходы жителей региона на эти цели достигли 20,9 млрд руб. На втором месте — ремонт и строительство жилья и построек с долей 22% и объемом в 10,4 млрд руб. Парикмахерские и косметические услуги заняли 12,2% и составили 5,8 млрд руб.

Константин Соловьев