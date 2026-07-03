Politico: Италия отказалась поддержать санкции ЕС против патриарха Кирилла

Италия и Болгария выступают против введения санкций в отношении российского патриарха Кирилла. Об этом пишет Politico со ссылкой на знакомых с обсуждением темы европейских дипломатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас предлагала в рамках 21-го пакета европейских санкций ввести ограничения против главы РПЦ. Однако идея вызвала возражения со стороны Болгарии, в которой значительную часть населения составляют православные христиане. А также, по данным Politico, — со стороны Италии. Издание отмечает, что официально Рим не угрожал применить вето, но «обозначил опасения, которые необходимо урегулировать».

По словам источников, опасения итальянской стороны исходят от Ватикана и связаны с беспокойством по поводу введения санкций в отношении лидера христианской конфессии.

О нежелании Болгарии поддерживать антироссийские санкции, которые могут навредить стране, ранее заявил премьер-министр Румен Радев. В качестве примера он привел предложения по санкциям против патриарха Кирилла, а также основателя «Лукойла» Вагита Алекперова. 19 июня страна наложила вето на санкционный пакет.