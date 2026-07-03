Politico: Италия отказалась поддержать санкции ЕС против патриарха Кирилла
Италия и Болгария выступают против введения санкций в отношении российского патриарха Кирилла. Об этом пишет Politico со ссылкой на знакомых с обсуждением темы европейских дипломатов.
Патриарх Кирилл
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас предлагала в рамках 21-го пакета европейских санкций ввести ограничения против главы РПЦ. Однако идея вызвала возражения со стороны Болгарии, в которой значительную часть населения составляют православные христиане. А также, по данным Politico, — со стороны Италии. Издание отмечает, что официально Рим не угрожал применить вето, но «обозначил опасения, которые необходимо урегулировать».
По словам источников, опасения итальянской стороны исходят от Ватикана и связаны с беспокойством по поводу введения санкций в отношении лидера христианской конфессии.
О нежелании Болгарии поддерживать антироссийские санкции, которые могут навредить стране, ранее заявил премьер-министр Румен Радев. В качестве примера он привел предложения по санкциям против патриарха Кирилла, а также основателя «Лукойла» Вагита Алекперова. 19 июня страна наложила вето на санкционный пакет.
Это не первая попытка Европейского союза ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которого Euronews называет "противоречивой фигурой, обладающей как религиозным, так и политическим влиянием". Еще в 2022 году ЕС уже пытался включить патриарха Кирилла в свои санкционные списки, но тогда это решение было заблокировано Венгрией. В то время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на эту меру. Теперь, как сообщали некоторые источники, новое венгерское правительство Петера Мадьяра было готово поддержать санкции, что могло бы изменить ситуацию.
Патриарх Кирилл ранее сам комментировал введение против него санкций, заявляя, что Русская православная церковь выбрала "иной цивилизационный путь развития", и что его не напугать запретом на въезд в другие страны. Он отметил, что за свою жизнь посетил более 120 стран. Помимо ЕС, санкции в отношении патриарха Кирилла ввели Великобритания, Чехия, Канада, Литва, Украина из-за его позиции по действиям России на Украине. В то же время министр иностранных дел Болгарии ранее заявляла, что считает такие санкции символическими и неэффективными.