Цифровая система паспортного контроля создала огромные очереди в аэропортах ЕС

В последние несколько дней в международных аэропортах Франции, Германии Бельгии, Греции, Италии, Испании возникают многочасовые очереди на паспортный контроль. Как сообщают представители Международного аэропортового совета (ACI), это произошло после введения в строй новой цифровой системы автоматического контроля Schengen Entry/Exit System (EES) при въезде / выезде иностранных граждан в/из шенгенской зоны.

Система заработала в минувшую пятницу, 10 апреля. Однако СМИ сообщают, что многие терминалы, с помощью которых пассажиры сами сканируют паспорт и отпечатки пальцев, не работают или работают с перебоями. Из-за этого очередь на паспортный контроль может достигать трех часов, а пассажиры рискуют опоздать на самолет. Так, например, в минувшие выходные из-за задержек на терминалах более ста пассажиров не смогли вовремя сесть на рейс авиакомпании easyJet из Милана в Манчестер.

В минувший вторник, 14 апреля, представители аэропортов и Европейской комиссии (ЕК) уже провели встречу для обсуждения проблем с новой системой. Представитель ACI Оливер Янкович полагает, что у аэропортов должна быть возможность «полностью приостанавливать регистрацию в рамках системы EES всякий раз, когда ожидания на пограничном контроле становятся чрезмерно долгими и неконтролируемыми». В Еврокомиссии заявили, что не готовы пойти на такие меры, поскольку «в подавляющем большинстве государств-членов проблем нет». Представители ЕК добавили, что «в нескольких государствах-членах были обнаружены технические проблемы», но они «решаются».

Евгений Хвостик