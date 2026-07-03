Суд в Ростове вынес приговор за подготовку теракта в Ессентуках

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Мирмуроду Мирмуродзоде, обвинявшемуся в подготовке теракта и участии в террористической организации (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

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По материалам дела, в мае 2024 года подсудимый, находясь в Ставропольском крае, записал присягу на верность международной террористической организации ИГ (признана террористической и запрещена на территории РФ). В июле мужчина приобрел компоненты для изготовления взрывчатки и перенес их в арендованный гараж, где хранил до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов. Затем Мирмуродзода провел разведку предполагаемого места теракта — автовокзала в Ессентуках — и направил видеозапись участнику террористической организации.

Суд назначил Мирмуродзоде 15 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а также штраф в размере 500 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев