Суд закрыл процесс по делу о покушении на главреда RT Симоньян

2-й Западный окружной военный суд закрыл от СМИ рассмотрение дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Решение связано с тем, что среди обвиняемых есть несовершеннолетние, сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Всего на скамье подсудимых находятся 12 фигурантов. Из них трое —несовершеннолетние, включая девушку. Один из обвиняемых в момент задержания учился в восьмом классе. Восемь фигурантов находятся под арестом, несовершеннолетним назначили запрет определенных действий, последний обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

В зависимости от роли следствие обвиняет подсудимых в участии в террористической организации, призывах к экстремизму, возбуждении ненависти, разбое и хулиганстве. По версии обвинения, злоумышленники были членами неонацистской группировки «Параграф-88». Они готовились убить журналистов по заданию СБУ и следили за госпожой Симоньян и госпожой Собчак. За каждую жертву куратор пообещал заплатить по 1,5 млн руб. Также фигуранты избивали людей азиатской внешности.

Во время обысков у обвиняемых нашли автомат Калашникова с патронами, холодное оружие, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, а также нацистскую литературу. Сами фигуранты отрицают планирование покушений на журналистов, но согласились с обвинением в хулиганстве.

Никита Черненко