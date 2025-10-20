Шестьдесят томов «Чистой крови»

ГСУ СКР направило в Генпрокуратуру для утверждения обвинения материалы резонансного уголовного дела террористической организации недоучившегося студента Михаила Балашова. По версии следствия, начав с нападений на приезжих из Средней Азии, которые фиксировались на видео, молодые неонацисты потом решили переключиться на более громкие акции, в том числе за $50 тыс. подрядились совершить убийство журналиста Маргариты Симоньян. Заговор был раскрыт сотрудниками ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР направило первому заместителю генпрокурора России Анатолию Разинкину 66 томов уголовного дела в отношении организатора и участников ячейки группировки National Socialism/White Power (организация признана Верховным судом РФ террористической и запрещена).

Лидеру ячейки студенту МАДИ Михаилу Балашову и 11 его сообщникам в зависимости от роли инкриминируется создание террористической организации и участие в ней, содействие террористической деятельности, приготовление к убийству, незаконный оборот оружия, разбои и хулиганство, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, разжигании ненависти и вражды по признакам национальности (ст. 205.5, 205.1, 105, 222, 213, 162, 280 и 282 УК).

После утверждения обвинения фигуранты предстанут перед Вторым западным окружным военным судом в Москве.

В случае признания их вины служителями Фемиды Михаилу Балашову и совершеннолетним участникам группировки грозит порядка 20 лет заключения. Несовершеннолетние пособники взрослых террористов могут получить половину этих сроков.

По версии СКР, группировку под названием «Чистая кровь» Михаил Балашов создал в апреле 2022 года. В нее он вовлекал молодых людей, разделяющих национал-социалистические и расистские взгляды. В период с сентября 2022 по июль 2023 года фигуранты, в том числе несовершеннолетние, совершили шесть нападений на иностранных граждан, в основном приезжих из Средней Азии, а также лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Первых они заманивали с помощью девушки в парки, где жестоко избивали и грабили, фиксируя происходящее на видео. Записи выкладывались в интернет с целью, как считает следствие, «призывов к осуществлению экстремистской деятельности».

Впоследствии Михаилу Балашову в Telegram поступило предложение последить за рядом известных журналистов, в том числе Маргаритой Симоньян. Последнюю заказчики, предположительно связанные с СБУ, хотели убить за вознаграждение в $50 тыс. Неонацистам сбросили координаты тайника, из которого Михаил Балашов и его товарищ Егор Савельев забрали автомат и патроны. Как раз после этого за фигурантами и пришли сотрудники управления по защите конституционного строя ФСБ России.

Большинство задержанных, а затем и арестованных Басманным райсудом неонацистов признали свою вину. Правда, это касалось не участия в деятельности незаконной организации, а отдельных эпизодов, например разбоев.

Причем, по версии обвиняемых, таким образом они не нарушали закон, а, наоборот, боролись с извращенцами и экстремистами.

Что касается заказа на журналистку, то, по версии адвокатов, неонацисты никого убивать не собирались, а, получив деньги, планировали кинуть заказчиков. Правда, в тайнике, оборудованном в гаражном боксе, откуда они забрали оружие, денег не оказалось.

По данным “Ъ”, после отправки материалов в Генпрокуратуру СКР при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ продолжает расследование в отношении участников «Чистой крови». Его цель — установить всех лиц, связанных с запрещенной организацией, и заказчиков планируемых ее главарями преступлений.

Николай Сергеев