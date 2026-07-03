Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Недавно индийский промышленник и миллиардер Харш Гоенка вызвал яростную дискуссию, вновь опубликовав фотографию объявления из швейцарского отеля Hotel Arc-en-Ciel в Гштаде. Впервые он увидел и выложил это объявление еще в 2019 году, и тогда история вызвала большой резонанс. Объявление было адресовано исключительно гостям из Индии. В нем просили не выносить еду с завтрака, не запасаться продуктами на день вперед, соблюдать тишину в коридорах и на балконах и уважать комфорт других постояльцев.

Если в 2019-м Гоенка писал прежде всего о том, насколько унизительно видеть подобное обращение к представителям одной национальности, то в этот раз посыл был уже другим. Поводом для публикации стали многочисленные вирусные видео последних месяцев с индийскими туристами, которые устраивали танцы в аэропортах и шумные представления в общественных местах. Как и семь лет назад, общество разделилось на два лагеря.

Одни увидели в объявлении откровенную дискриминацию, и их можно понять. Другие же обратили внимание не на форму, а на причину появления такого объявления. И здесь тоже сложно сделать вид, что проблемы не существует. И не только с гостями из Индии, практически у любых постояльцев есть свои «национальные особенности». Достаточно вспомнить поведение некоторых соотечественников на курортах, в самолетах или гостиницах, ситуации, когда хочется сделать вид, что русский язык вам незнаком.

Когда мы гостим в другой стране, в другой культурной среде, разумно оставлять дома привычки, которые могут быть нормой для нас, но восприниматься как нарушение правил там, куда мы приехали. Но и люксовым отелям стоит действовать умнее. Даже если определенные проблемы действительно чаще возникают с постояльцами из конкретной страны, гораздо разумнее обращаться просто ко всем гостям. Правила останутся теми же самыми, а вот оскорбленных людей станет значительно меньше.

Анна Минакова