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«Исследователи из Китая прокачали шелк так, что он стал охлаждать тело»

Анна Кулецкая — о новой умной одежде

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Похоже, скоро нам придется обновлять летний гардероб и демонтировать кондиционеры. Дело в том, что исследователи из Китая прокачали шелк так, что он стал охлаждать тело. Секрет не в электронике и не в специальном геле, а в структуре ткани: ее изменили на наноуровне. Теперь материал отражает 95% солнечного света и почти не поглощает ультрафиолет.

Во время невероятной жары разработка поможет снизить температуру кожи более чем на 4 градуса, следует из статьи в журнале Nature Sustainability. При этом наношелк такой же легкий, прочный и воздухонепроницаемый, как и настоящий материал.

Для этого структура ткани была модифицирована. Ученые окружили обычную шелковую нить множеством тончайших волокон, расположив их по математическому принципу, который описывается формулой спирали Ферма. Например, так же в подсолнухе располагаются семечки. И такую ткань можно будет использовать не только для очередного красивого платья, но и для экипировки строителей, спортсменов и всех, кто проводит много времени на свежем воздухе под палящим солнцем.

В условиях, когда волны экстремальной жары становятся все ощутимее и продолжительнее, такая одежда из элемента гардероба превращается в способ защитить здоровье. Конечно, во сколько обойдется такой наряд из наношелка, пока неизвестно. Но если технология выйдет за пределы лаборатории, ряды умной одежды пополнит еще один участник.

Анна Кулецкая

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