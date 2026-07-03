В Ленинградской области создадут комитет гражданской обороны

В Ленинградской области создадут комитет с функциями гражданской обороны и безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Принял решение, исходя из современных реалий, — выделить из комитета правопорядка Ленинградской области без увеличения штатной численности отдельную самостоятельную структуру и создать комитет с функциями гражданской обороны и безопасности»,— уточнил господин Дрозденко.

Главной задачей нового комитета губернатор назвал координацию системной работы по обеспечению защиты жителей, предприятий и критической инфраструктуры региона от беспилотных угроз. Кроме того, в задачи нового комитета войдет помощь военнослужащим региона, участвующим в специальной военной операции.

По словам господина Дрозденко, ранее были сформированы мобильные огневые группы, которые помогают 6-й армии ПВО техникой и инженерным обустройством. Однако ситуация требует создания отдельной структуры, «которая будет заниматься этим вопросом системно, ежедневно, без отвлечения на другие задачи», заключил он.

В июне в Ленинградской области ввели единовременную выплату 250 тыс. руб. при заключении контракта на службу в мобильных огневых группах. За каждый сбитый беспилотник военнослужащим будут выплачивать по 100 тыс. руб. Служба ограничена территорией региона.