В Ленинградской области создадут комитет гражданской обороны
В Ленинградской области создадут комитет с функциями гражданской обороны и безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«Принял решение, исходя из современных реалий, — выделить из комитета правопорядка Ленинградской области без увеличения штатной численности отдельную самостоятельную структуру и создать комитет с функциями гражданской обороны и безопасности»,— уточнил господин Дрозденко.
Главной задачей нового комитета губернатор назвал координацию системной работы по обеспечению защиты жителей, предприятий и критической инфраструктуры региона от беспилотных угроз. Кроме того, в задачи нового комитета войдет помощь военнослужащим региона, участвующим в специальной военной операции.
По словам господина Дрозденко, ранее были сформированы мобильные огневые группы, которые помогают 6-й армии ПВО техникой и инженерным обустройством. Однако ситуация требует создания отдельной структуры, «которая будет заниматься этим вопросом системно, ежедневно, без отвлечения на другие задачи», заключил он.
В июне в Ленинградской области ввели единовременную выплату 250 тыс. руб. при заключении контракта на службу в мобильных огневых группах. За каждый сбитый беспилотник военнослужащим будут выплачивать по 100 тыс. руб. Служба ограничена территорией региона.
Решение о создании отдельного комитета гражданской обороны в Ленинградской области в связи с угрозами, в том числе беспилотными, является частью более широкой тенденции последних лет. В других регионах России также предпринимаются шаги по усилению защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и совершенствованию гражданской обороны. Например, в Новосибирской области планируется расширение мер по защите инфраструктуры от беспилотников, включающее оснащение объектов средствами обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также проведение учений для силовиков и охраны предприятий. В свою очередь, в Прикамье местные власти актуализируют полномочия исполнительных органов и органов местного самоуправления по поддержанию систем управления гражданской обороной и своевременному оповещению населения.