Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве машины курских чиновников
Глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелой, после подрыва автомобиля на мине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерального центра медицины катастроф Александра Попова.
Взрыв произошел утром 3 июля. В автомобиле находились Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин — он был за рулем. Еще двое человек стояли рядом с машиной — начальник управления культуры и специалист отдела гражданской обороны и ЧС. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что глава района получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Управлявший машиной господин Беседин был отправлен на операцию с непроникающим ранением живота и повреждением бедра. Данных о его состоянии пока нет.
В ФМБА уточнили, что двое других пострадавших получили легкие ранения. Пациенты находятся на контроле Минздрава и Федерального центра медицины катастроф.
В Курской области, где произошел инцидент с подрывом автомобиля главы Рыльского района, и в приграничных регионах Черноземья атаки со стороны Украины участились. С 15 июля 2024 года от обстрелов и атак беспилотников в Белгородской, Курской и Воронежской областях ранения получили десятки человек, а также фиксируются повреждения домов, инфраструктуры и транспортных средств. Губернаторы регулярно сообщают о случаях обстрелов и атак дронов.
Подобные инциденты с подрывами автомобилей чиновников или силовиков также фиксируются и в других регионах. Например, в январе 2023 года в Бердянске был подорван автомобиль главы администрации Бердянского района, а в марте 2023 года в Херсонской области — автомобиль командира патрульно-постовой службы. В обеих ситуациях происшествия были квалифицированы как теракты или об этом сообщали местные власти. В мае 2023 года Следственный комитет России квалифицировал подрыв автомобиля с писателем Захаром Прилепиным как террористический акт.
В Курской области ранее уже возбуждались уголовные дела о терактах. Так, в апреле 2025 года суд признал виновными в совершении терактов (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в этом регионе уже фиксировались случаи подрыва мостов, как это произошло в ночь на 1 июня 2025 года, когда в Курской области пострадал один человек из-за подорванного моста.