Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве машины курских чиновников

Глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелой, после подрыва автомобиля на мине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерального центра медицины катастроф Александра Попова.

Взрыв произошел утром 3 июля. В автомобиле находились Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин — он был за рулем. Еще двое человек стояли рядом с машиной — начальник управления культуры и специалист отдела гражданской обороны и ЧС. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что глава района получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Управлявший машиной господин Беседин был отправлен на операцию с непроникающим ранением живота и повреждением бедра. Данных о его состоянии пока нет.

В ФМБА уточнили, что двое других пострадавших получили легкие ранения. Пациенты находятся на контроле Минздрава и Федерального центра медицины катастроф.