Машина с чиновниками подорвалась на мине под Курском
Четверо чиновников Рыльского района ранены при подрыве машины в Курской области
В центре Рыльска на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По словам главы региона, бомбу взорвали дистанционно.
«Ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног», — рассказал господин Хинштейн.
Находившийся за рулем директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин получил непроникающее ранение живота, также у него повреждено бедро. Сейчас пациента оперируют в Рыльской ЦРБ, позже его вместе с главой района переведут для лечения в Курск.
В момент взрыва рядом с машиной находились начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, они получили акубаротравму и слепые осколочные ранения конечностей. Пострадавших сейчас везут в больницу.
Место взрыва оцепили, работают саперы. Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения подозрительных предметов не приближаться к ним.
Инциденты с подрывами автомобилей и взрывными устройствами в приграничных территориях, включая Курскую область, происходили неоднократно из-за близости к зоне боевых действий. Так, в феврале 2025 года в Курской области на мине подорвался автомобиль вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. В конце 2025 года на трассе Дьяконово-Суджа в Курской области на взрывном устройстве подорвалась полицейская машина, пострадали два правоохранителя. Также в декабре 2024 года в Рыльске повреждения получили автомобиль и частный дом в результате налета беспилотника.
В целом, Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины, что приводит к повреждениям инфраструктуры, жилых домов и транспортных средств. В частности, БПЛА разбрасывали взрывные устройства по Рыльску, а также были случаи подрыва гражданских автомобилей на минах. Власти региона призывают жителей к осмотрительности и не приближаться к подозрительным предметам.