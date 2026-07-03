Машина с чиновниками подорвалась на мине под Курском

В центре Рыльска на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По словам главы региона, бомбу взорвали дистанционно.

«Ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног», — рассказал господин Хинштейн.

Находившийся за рулем директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин получил непроникающее ранение живота, также у него повреждено бедро. Сейчас пациента оперируют в Рыльской ЦРБ, позже его вместе с главой района переведут для лечения в Курск.

В момент взрыва рядом с машиной находились начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, они получили акубаротравму и слепые осколочные ранения конечностей. Пострадавших сейчас везут в больницу.

Место взрыва оцепили, работают саперы. Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения подозрительных предметов не приближаться к ним.