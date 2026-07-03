Дело о теракте возбуждено после взрыва автомобиля главы района Курской области

СКР возбудил уголовное дело о теракте после подрыва автомобиля главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука. Следователи работают на месте происшествия, в ближайшее время назначат взрывотехническую экспертизу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, автомобиль подорвался на мине, которую ВСУ установили с помощью беспилотника. Ранения получили сам господин Ковальчук, его водитель и двое находившихся поблизости подчиненных.

О взрыве в центре Рыльска сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, глава района получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Всех пострадавших госпитализировали, водителя оперируют в Рыльской ЦРБ. Позже его вместе с господином Ковальчуком переведут для лечения в Курск.

Никита Черненко