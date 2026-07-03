Дело о теракте возбуждено после взрыва автомобиля главы района Курской области
СКР возбудил уголовное дело о теракте после подрыва автомобиля главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука. Следователи работают на месте происшествия, в ближайшее время назначат взрывотехническую экспертизу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, автомобиль подорвался на мине, которую ВСУ установили с помощью беспилотника. Ранения получили сам господин Ковальчук, его водитель и двое находившихся поблизости подчиненных.
О взрыве в центре Рыльска сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, глава района получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Всех пострадавших госпитализировали, водителя оперируют в Рыльской ЦРБ. Позже его вместе с господином Ковальчуком переведут для лечения в Курск.
Курская область, особенно её приграничные районы, включая Рыльский, регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обстрелам со стороны Украины. Эти инциденты часто приводят к пострадавшим среди мирного населения и повреждениям инфраструктуры, включая объекты энергетики, жилые дома и транспортные средства. Например, в Рыльском районе ранее в результате атак БПЛА уже гибли люди и получали ранения местные жители, а также происходили отключения электроэнергии.
За последние полтора года в Курской области было совершено несколько терактов, в которых обвиняются украинские военнослужащие. Так, в феврале 2025 года суд приговорил четверых украинских военных к лишению свободы за совершение теракта в Курской области, а в июле 2025 года двое других военнослужащих ВСУ также получили реальные сроки за аналогичные преступления. Кроме того, в конце марта 2026 года в военном суде Москвы начался заочный процесс по делу командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, обвиняемого в теракте в Курской области, в результате которого погибла военный корреспондент.