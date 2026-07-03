Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Туристы пересели на электрокары. Совсем недавно главными аргументами в пользу автомобилей с электродвигателем были экологичность и экономичность. Никаких вредных выбросов не производит, обслуживать проще, едет тихо... Экологичность с оговорками, конечно, насчет утилизации батарей и в целом безвредности производства.

Но стоило автозаправкам выставить нули на своих табло, все аргументы свелись к одному — электрокары по-прежнему могут ездить без бензина. Ранее “Ъ FM” рассказывал о росте спроса на электромобили. В июне Минпромторг отчитался о продажах в России 44 тыс. таких машин, что на 88% больше прошлогодних показателей. Сработали в основном субсидии.

Возможно, это лишь начало нового тренда. Подмосковные отели рассказывают, что в топе вопросов, задаваемых в последние дни службам бронирования: есть ли на территории зарядная станция и какой у нее разъем?

В Москве сейчас более 10 тыс. зарядных станций. В области значительно меньше, порядка 1350, и многие из пунктов простаивали без дела, пишет Tourdom. Теперь клиенты загородных отелей борются за доступ к розетке, чтобы и отдохнуть в выходные, и зарядить свой автомобиль перед следующим рейсом. Некоторые отели сообщили журналистам, что спешно увеличивают количество зарядных станций на территории втрое, с 3 до 15, чтобы удовлетворить запрос гостей. До тех пор, видимо, придется постоять в очереди, зато без сюрпризов у колонки.

Яна Лубнина