«Именно там отковалась в золоте формула "Клиент всегда прав"»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Швейцарец Сезар Ритц был младшим из 13 детей небогатого фермера. В 17 лет он переехал в Париж и начал карьеру в отельном бизнесе с работы поломоя. Через шесть лет Ритц вернулся на родину победителем, заняв место управляющего в небольшом отеле под Цюрихом. Еще через 15 лет он стал самым именитым управляющим отелями Европы, успев поработать в десятке знаменитых гостиниц Франции, Италии, Швейцарии и даже Египта.

В 1898-м он с коллегой и другом, звездным ресторатором Огюстом Эскофье открыл свой отель в Париже, без затей назвав его собственной фамилией. «Ритц» стал первым в мире отелем с ванной в каждом номере, именно там отковалась в золоте формула его создателя: «Клиент всегда прав».

Здесь останавливались Чарли Чаплин и Марлен Дитрих, отдыхал в баре Хемингуэй и 30 лет жила Коко Шанель. Лишь Оскар Уайльд назвал отель «уродливым» за ванну в номере и обилие электричества. Что ж, о лучшем отзыве и мечтать нельзя.

Павел Шинский