«ЕвроТранс» допустил очередной техдефолт при выплате купона биржевых облигаций
«ЕвроТранс» (владеет АЗС «Трасса») в срок направил в Национальный расчетный депозитарий только небольшую часть средств для выплаты 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06, следует из материалов НРД. При обязательстве в размере 20,55 руб. на одну облигацию компания перевела только 0,86 руб.
«Обязанность по выплате исполнена ненадлежащим образом»,— заявили в НРД (цитата по «Интерфаксу»). Сам «ЕвроТранс» еще не сообщал о выплатах или их отсутствии по данному купону.
«ЕвроТранс» разместил пятилетний выпуск на 1,93 млрд руб. в феврале 2025 года по ставке ежемесячного купона 25% до погашения.
С апреля 2026 года компания неоднократно сталкивалась с проблемами при обслуживании своих долговых обязательств. Компания допускала техдефолт по биржевым бондам, не исполняла обязательства по выкупу «народных облигаций» и цифровых финансовых активов (ЦФА). Из-за ситуации с «ЕвроТрансом» Банк России допустил донастройку параметров «народных облигаций».
ПАО «ЕвроТранс» — один из крупнейших в России топливных операторов. Компания владеет 57 АЗС под брендом «Трасса», а также нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости, парком бензовозов. Кроме того, развивает сеть быстрых электрозаправок.
Проблемы «ЕвроТранса» с обслуживанием долговых обязательств начались ранее, чем упомянуто в новости, с марта 2026 года, когда компания сообщила о «техническом сбое» при выкупе «народных» облигаций. В начале апреля того же года был зафиксирован дефолт по биржевым облигациям. Эти события привели к тому, что в середине апреля Московская биржа перевела девять выпусков облигаций «ЕвроТранса» на третий уровень листинга из-за несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов от двух агентств, а кредитные рейтинги были отозваны.
Ситуация с постоянными задержками выплат по облигациям «ЕвроТранса», в том числе по «народным облигациям» на платформе «Финуслуги», вызвала резкое падение котировок акций компании, обновив минимумы с декабря 2024 года. Эксперты связывают это с высокой долговой нагрузкой и низким свободным денежным потоком компании, а также с судебными исками на общую сумму, превышающую 11,5 млрд руб. Объем выпущенных «ЕвроТрансом» облигаций составляет около 30 млрд руб., а общий объем биржевых облигаций — 20,3 млрд руб.
Случай с «ЕвроТрансом» побудил Банк России рассмотреть донастройку параметров «народных облигаций», поскольку до этого не было практики неисполнения оферт на выкуп по таким бумагам. Регулятор сейчас изучает вопрос о доступе неквалифицированных инвесторов к таким инструментам, так как эмитенты, в отличие от банков, не имеют межбанковского рынка или рефинансирования ЦБ для управления шоками ликвидности при массовом возврате бумаг инвесторами.