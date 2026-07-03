«ЕвроТранс» допустил очередной техдефолт при выплате купона биржевых облигаций

«ЕвроТранс» (владеет АЗС «Трасса») в срок направил в Национальный расчетный депозитарий только небольшую часть средств для выплаты 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06, следует из материалов НРД. При обязательстве в размере 20,55 руб. на одну облигацию компания перевела только 0,86 руб.

«Обязанность по выплате исполнена ненадлежащим образом»,— заявили в НРД (цитата по «Интерфаксу»). Сам «ЕвроТранс» еще не сообщал о выплатах или их отсутствии по данному купону.

«ЕвроТранс» разместил пятилетний выпуск на 1,93 млрд руб. в феврале 2025 года по ставке ежемесячного купона 25% до погашения.

С апреля 2026 года компания неоднократно сталкивалась с проблемами при обслуживании своих долговых обязательств. Компания допускала техдефолт по биржевым бондам, не исполняла обязательства по выкупу «народных облигаций» и цифровых финансовых активов (ЦФА). Из-за ситуации с «ЕвроТрансом» Банк России допустил донастройку параметров «народных облигаций».

ПАО «ЕвроТранс» — один из крупнейших в России топливных операторов. Компания владеет 57 АЗС под брендом «Трасса», а также нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости, парком бензовозов. Кроме того, развивает сеть быстрых электрозаправок.