ЦБ изменит условия по народным облигациям после техдефолта «Евротранса»

Банк России рассматривает возможность донастройки параметров народных облигаций после ситуации с «Евротрансом». Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Эльвира Набиуллина

«Мы в некотором смысле столкнулись с новой ситуацией на рынке, до этого не было практики неисполнения оферт на выкуп по народным бумагам»,— сказала Эльвира Набиуллина. Он напомнила, что изначально народные облигации выпускались Минфином и регионами, но с развитием финансовых платформ доступ к такому инструменту появился и у компаний.

У владельцев народных облигаций есть возможность досрочно предъявить их к выкупу. «Для инвестора это вроде хорошо, но эмитент может столкнуться со сложностями, если инвесторы по каким-то причинам начнут массово возвращать бумаги»,— сказала Эльвира Набиуллина.

На такие случае у банков есть межбанковский рынок, рефинансирование ЦБ, а у корпоративных эмитентов — нет, отметила она. В зарубежных практиках для таких инструментов действуют «определенные пруденциальные механизмы», которые останавливают шок ликвидности, сдерживают риск-аппетит инвесторов. «Поэтому мы думаем сейчас о донастройке народных облигаций», — сказала госпожа Набиуллина.

У регулятора, добавила она, «есть вопрос о доступе неквалифицированных инвесторов к такого рода бумагам». «Сами по себе народные облигации мы не ограничиваем. Но мы ограничиваем продажу бумаг со структурным доходом и с не очень высоким рейтингом»,— напомнила Эльвира Набиуллина.

Народные облигации (или ОФЗ-Н) — это ценные бумаги, предназначенные специально для физических лиц. Покупая их, граждане одалживают деньги на развитие проектов, получая взамен купонный доход. Этот инструмент — альтернатива вкладу. Он доступен через платформу «Финуслуги» без брокерского счета.

Технический дефолт «Евротранса» по народным облигациям был зафиксирован 10 апреля. Эмитент не исполнил обязательства по выкупу бумаг на «Финуслугах». Вечером 23 апреля «Евротранс» сообщил о выкупе народных облигаций на сумму в 427,7 млн руб. и выплате дохода держателям накопленного купонного. В марте, при первом техдефолте, агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг компании до преддефолтного уровня ruC.