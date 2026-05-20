«ЕвроТранс» вновь не выплатил купоны по народным облигациям

ПАО «ЕвроТранс» по состоянию на 20 мая не выполнило обязательства перед держателями народных облигаций серии RU000A109LH7 и RU000A10DEP2. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Финуслуг».

Народные облигации (или ОФЗ-Н) — это ценные бумаги, предназначенные специально для физлиц. Покупая их, граждане одалживают деньги на развитие проектов, получая взамен купонный доход. Этот инструмент — альтернатива вкладу. Он доступен через платформу «Финуслуги» без брокерского счета.

В прошлый раз «ЕвроТранс» допустил технический дефолт по народным облигациям 10 апреля. Тогда эмитент не исполнил обязательства по выкупу бумаг на «Финуслугах». Вечером 23 апреля компания сообщила о выкупе народных облигаций на сумму 427,7 млн руб. и выплате дохода держателям накопленного купона. После первого техдефолта в марте агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг компании до преддефолтного уровня ruC. После ситуации с «ЕвроТрансом» Банк России решил пересмотреть условия по народным облигациям.

ПАО «ЕвроТранс» — один из крупнейших в России топливных операторов. Компания владеет 57 АЗС под брендом «Трасса», а также нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости, парком бензовозов. Кроме того, развивает сеть быстрых электрозаправок.