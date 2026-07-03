«Сибиар» запустил линию по производству алюминиевых баллонов для аэрозолей

На базе завода АО «Сибиар» в Новосибирске, являющегося крупнейшим за Уралом производителем аэрозолей, введена в эксплуатацию новая производственная линия по изготовлению алюминиевых баллонов. Это позволило предприятию нарастить годовую мощность производства до 150 млн единиц, сообщает пресс-служба областного правительства. По итогам 2024 года завод выпустил около 140 млн упаковок.

Новая производственная линия включает сварочный автомат и систему для нанесения жидкой лакировки как внутри, так и снаружи баллона. Процесс также включает термообработку в индукционной печи с десятью секциями, формовку горловины, закатку дна и купола. Сумма инвестиций в расширение мощностей не раскрывается.

АО «Сибиар» создано на базе Новосибирского завода бытовой химии, работавшего с 1974 года. В портфеле компании более 400 наименований продукции — средства для укладки волос, репелленты, а также средства для борьбы с насекомыми и ухода за автомобилем. По данным сервиса Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году составила 7,65 млрд руб., чистая прибыль — 451 млн руб.

Лолита Белова