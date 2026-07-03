Патрушев назвал угрозой для России создание военно-морского альянса Европы и Украины

Создание военно-морского альянса стран северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных угроз для России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях»,— сказал господин Патрушев на заседании Совета коллегии по стратегическому развитию ВМФ (цитата по ТАСС).

Среди других угроз для России Николай Патрушев счел деятельность блока США, Великобритании и Австралии AUKUS по наращиванию возможностей австралийских ВМС для контроля судоходства в Тихом и Индийском океане.

ВМФ России должен быть развит до уровня, «гарантирующего нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику», подчеркнул господин Патрушев. Он назвал одним из приоритетов России обеспечение безопасности судоходства под российским флагом и исключение противоправных действий со стороны недружественных стран.