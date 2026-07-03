Патрушев назвал угрозой для России создание военно-морского альянса Европы и Украины
Создание военно-морского альянса стран северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных угроз для России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Николай Патрушев
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях»,— сказал господин Патрушев на заседании Совета коллегии по стратегическому развитию ВМФ (цитата по ТАСС).
Среди других угроз для России Николай Патрушев счел деятельность блока США, Великобритании и Австралии AUKUS по наращиванию возможностей австралийских ВМС для контроля судоходства в Тихом и Индийском океане.
ВМФ России должен быть развит до уровня, «гарантирующего нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику», подчеркнул господин Патрушев. Он назвал одним из приоритетов России обеспечение безопасности судоходства под российским флагом и исключение противоправных действий со стороны недружественных стран.
Заявление Николая Патрушева о военно-морском альянсе Европы и Украины как угрозе для России основывается на более широком контексте угроз, которые, по мнению российских официальных лиц, Запад создает для РФ. Ранее послы России в Норвегии и представители МИД РФ уже заявляли, что страны НАТО вынашивают планы полной или частичной морской блокады России, а военные приготовления Норвегии, Швеции и Дании создают угрозу национальной безопасности РФ. Москва также считает, что присутствие НАТО в Арктике дестабилизирует обстановку в регионе, а Запад создает предпосылки для военного конфликта в Арктике, повышая риски непреднамеренных инцидентов.
В целом, Россия воспринимает НАТО как враждебную организацию, которая "подтверждает свою враждебность каждый день", что требует принятия "определенных мер предосторожности". При этом некоторые западные страны, такие как Великобритания, также называют Россию основной угрозой для своей безопасности, при этом командующий ВВС Великобритании заявлял, что российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО. В коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе Россия была названа "самой серьезной угрозой безопасности альянса".