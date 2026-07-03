На сельхозземлях Дона обнаружили свалку площадью 8,5 тысячи квадратных метров

В Константиновском районе обнаружили несанкционированную свалку на сельскохозяйственных землях. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

На сельхозугодиях общей площадью 1,6 га обнаружили свалку бытовых отходов, которая занимала на этом участке 8,5 тыс. кв. м. Отмечается, что собственником угодий является юридическое лицо. На момент осмотра захламление не устранялось.

В отношении владельца участка составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель). Кроме того, юрлицу выдали предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства и приведении участка в состояние, пригодное для использования по назначению.

В пресс-службе Россельхознадзора «Ъ-Ростов» сообщили, что штраф юрлицу выписан не был.

Константин Соловьев