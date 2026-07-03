На Алтае пивовар ответит в суде за махинации с НДС на 165 млн рублей

Управление СКР по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ, максимальное наказание —пять лет лишения свободы).

По информации ведомства, в период с 2021-го по 2023 год коммерсант, занимающийся пивоварением, предоставлял ИФНС липовые декларации по НДС и акцизам с ложными сведениями о минимальном количестве произведенной и реализованной продукции. В действительности, установило следствие, значительные объемы пива продавались за наличный расчет без регистрации в ЕГАИС и уплаты налогов.

Как рассказали в СКР, фирма уклонилась от уплаты НДС и акцизов на 165 млн руб. В целях возмещения ущерба на имущество предпринимателя наложен арест на сумму свыше 275 млн руб.

Илья Николаев