Иркутская компания увеличит производство диабетических тест-полосок на 15%

ООО «Медтехсервис», чьи мощности расположены в Иркутске, намерено увеличить производство тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови на 15% в ближайший год. Расширение производства профинансируют в рамках федеральной программы поддержки малых технологических компаний от Минэкономразвития и Корпорации МСП.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, общий объем льготного финансирования составит 500 млн руб. Отмечается, что компания — единственная в России с производством полного цикла тест-полосок и систем для определения уровня глюкозы в крови.

Сегодня производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 3,5 млн упаковок по 50 тест-полосок и 500 тыс. систем в год. После реализации проекта оно сможет обеспечить производство 4 млн упаковок тест-полосок ежегодно. При этом их цена будет ниже импортных аналогов на 30–50%, отмечают региональные власти.

Ключевая особенность новых тест-полосок — использование фермента последнего поколения, глюкозодегидрогеназы (GDH FAD), в сочетании с уникальной карбоновой пастой для электродов. По словам разработчиков, эта технология позволяет снизить себестоимость производства.

ООО «Медтехсервис» зарегистрировано в Иркутске в 2008 году в сфере производства лекарственных препаратов и медицинских материалов. Компания в равной степени принадлежит ООО «Лето финанс» и Петру Железнякову. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 707 млн руб., чистая прибыль — 25,6 млн руб.

Лолита Белова