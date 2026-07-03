Минобороны России сообщило о взятии Александровки в Днепропетровской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Взятие Александровки в Днепропетровской области является частью общей динамики, где Министерство обороны России регулярно сообщает о наступлениях и взятии населенных пунктов в ДНР, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Так, в ноябре 2025 года сообщалось о занятии населенных пунктов Тихое, Отрадное и Радостное в Днепропетровской области, при этом с начала того месяца под контроль России в этом направлении перешло 13 населенных пунктов. В июле 2025 года Минобороны впервые сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Дачное в Днепропетровской области. До этого российские войска также брали под контроль такие населенные пункты, как Першотравневое в Днепропетровской области в октябре 2025 года, и Придорожное в Запорожской области в феврале 2026 года.