На Дону склады и железную дорогу ООО «Бизнеслайн» продают за 25 млн рублей

Конкурсный управляющий София Кныш объявила открытый аукцион на недвижимое имущество обанкротившегося оптовика из Ростова-на-Дону ООО «Бизнеслайн». Начальная цена за 14 лотов составляет более 25 млн руб. Соответствующая информация размещена в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В состав лотов входят железнодорожное полотно (1,5 млн руб.), производственный корпус (10,2 млн руб.), материальный склад (1,6 млн руб.), трансформаторная (1,8 млн руб.), здание ГСМ (69 тыс. руб.), котельная (3,9 млн руб.), хлорная (47,6 тыс. руб.), насосная (173,7 тыс. руб.), цементный склад (3,4 млн руб.), пилорама (2,4 млн руб.), очистные (162,9 тыс. руб.) и подсобное помещение (17,7 тыс. руб.).

Заявки на участие в торгах принимаются с 7 по 27 июля 2026 года. Шаг аукциона составляет 5%, задаток — 10%.

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Бизнеслайн» банкротом 18 марта 2022 года с долгом перед УФНС России по Ростовской области и ООО «Актив-Инвест» в 19,4 млн руб. Конкурсным управляющим назначена София Кныш.

У компании были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Ущерб, нанесенный ООО «Бизнеслайн» сделками, составил 202,4 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бизнеслайн» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону 8 июля 2015 года. Основной вид деятельности компании — оптовая неспециализированная торговля. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

В последний раз компания получила выручку в 2017 году — 69,5 млн руб. Чистая прибыль тогда составляла 90 млн руб.

Наталья Белоштейн