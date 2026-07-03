В Бердске возможен сбой графика общественного транспорта из-за очередей на АЗС

Глава Бердска (Новосибирская область) Семен Лапицкий сообщил о возможных отклонениях от графика движения общественного транспорта из-за дефицита топлива. По словам мэра, на территории города спрос на ГСМ выше стандартного в полтора раза.

«Водители Бердского автотранспортного предприятия прилагают максимум усилий для минимизации задержек. Они самостоятельно заправляют транспорт в очередях, используя свое личное время. При отсутствии топлива на местных базах заправляют общественный транспорт на АЗС в ближайших населенных пунктах»,— пояснил господин Лапицкий.

Региональный оператор АО «Спецавтохозяйство» сообщил о том, что из-за очередей на АЗС в области произошел сбой графика по вывозу твердых коммунальных отходов. «На автозаправочных станциях региона формируются огромные очереди, что затрудняет своевременную заправку мусоровозов»,— говорится в сообщении компании.

Александра Стрелкова