Посол России в Британии Келин объявил о скором завершении дипмиссии
Посол России в Великобритании Андрей Келин скоро завершит дипломатическую миссию. Об этом он сообщил ТАСС. Господин Келин занимал должность с 2019 года.
«Возможно, успею поработать еще несколько дней при пятом премьер-министре. Действительно, я скоро завершаю свою командировку»,— сказал господин Келин.
Андрей Келин находится на дипломатической службе с 1979 года. С 2005 по 2011 год был директором Четвертого департамента стран СНГ. Затем занимал должность постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2015 году стал директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
За время работы Андрея Келина на посту посла России в Великобритании с 2019 года отношения между странами продолжали ухудшаться, особенно после инцидента с отравлением Скрипалей в 2018 году и начала военной операции РФ на Украине. Дипломатические контакты оставались напряженными, при этом посол неоднократно вызывался в МИД Великобритании, в том числе в связи с обвинениями в разведывательно-подрывной деятельности, инцидентами с БПЛА и делом Стерджесс.
Несмотря на сложности, Андрей Келин заявлял, что угрозы полного разрыва дипломатических отношений между Москвой и Лондоном «на практике нет», и каналы связи сохраняются для экстренных ситуаций. Он также отмечал, что Великобритания стремится к дипломатической изоляции России, но эти усилия не поддерживаются многими странами. В одном из интервью, он выразил убеждение, что отношения России с Великобританией при новом премьер-министре Кире Стармере не улучшатся.