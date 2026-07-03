Посол России в Британии Келин объявил о скором завершении дипмиссии

Посол России в Великобритании Андрей Келин скоро завершит дипломатическую миссию. Об этом он сообщил ТАСС. Господин Келин занимал должность с 2019 года.

«Возможно, успею поработать еще несколько дней при пятом премьер-министре. Действительно, я скоро завершаю свою командировку»,— сказал господин Келин.

Андрей Келин находится на дипломатической службе с 1979 года. С 2005 по 2011 год был директором Четвертого департамента стран СНГ. Затем занимал должность постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2015 году стал директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.