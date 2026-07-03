Утверждено взыскание почти 7 млн с осужденных за мошенничество на выборах

Воронежский областной суд отклонил жалобы бывшего вице-мэра облцентра Юрия Бавыкина и экс-сотрудницы управы Коминтерновского района Светланы Васьковой на решение Железнодорожного райсуда о взыскании с них 6,8 млн руб. коррупционного дохода в пользу государства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Ранее Бавыкин и Васькова были осуждены за мошенничество на выборах в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденный за мошенничество бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Осужденный за мошенничество бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Ответчики в апелляционных жалобах просили отменить решение, считая его незаконным и необоснованным»,— отметили в пресс-службе.

В конце 2024 года Коминтерновский райсуд признал Юрия Бавыкина виновным в девяти эпизодах мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и одном эпизоде превышения полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ему назначили десять лет колонии общего режима со штрафом 1,5 млн руб. Светлана Васькова получила пять лет колонии общего режима и 300 тыс. руб. штрафа за девять эпизодов мошенничества. В июле 2025 года приговор утвердила апелляционная инстанция, в апреле 2026-го — кассационная.

Установлено, что перед выборами в 2020 году на тот момент глава управы и его заместительница получили почти 7 млн руб. от кандидатов в гордуму Воронежа и облдуму региона. За эти деньги чиновники якобы обещали добиться их победы, но в итоге ничего не сделали. Однако все давшие чиновникам деньги кандидаты избрались в парламенты. Бавыкин вину не признал, Васькова во всем созналась.

В феврале 2026 года прокурор области направил в Железнодорожный райсуд иск о взыскании с осужденных 6,8 млн руб. Поводом для этого стали результаты антикоррупционной проверки.

Алина Морозова