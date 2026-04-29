Бывшему вице-мэру Воронежа Бавыкину не удалось отменить приговор в кассации

Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя управы Коминтерновского района Воронежа и бывшего вице-мэра города Юрия Бавыкина. Судебные решения оставлены без изменения, поскольку «выводы суда о квалификации действий осужденного основаны на уголовном законе, нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании и рассмотрении дела судами не установлено»,— сообщили в пресс-службе суда 29 апреля.

Следствие и суд пришли к выводу, что Юрий Бавыкин на посту руководителя управы Коминтерновского района вступил в преступный сговор со своим заместителем Светланой Васьковой и «путем обмана» похитил принадлежавшие девятерым депутатам Воронежской городской думы деньги на общую сумму более 6 млн руб., которые были получены под видом взятки за обеспечение победы кандидатов на выборах депутатов гордумы. Кроме того, осужденный, превышая должностные полномочия, давал распоряжения директору курируемого им комбината благоустройства Левобережного района о безвозмездном выполнении в служебное время мастером ремонтно-отделочных и хозяйственных работ на территории своего домовладения. За период отсутствия на работе мастеру была выплачена зарплата в общей сумме свыше 442 тыс. руб., что «повлекло причинение существенного вреда муниципальному бюджету администрации городского округа».

Коминтерновский райсуд назначил Юрию Бавыкину 10 лет колонии за мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как сообщал «Ъ-Черноземье» летом прошлого года, его апелляционные жалобы были оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе защитник осужденного настаивал, что Юрий Бавыкин «не состоял в преступном сговоре со своим заместителем и не был осведомлен о ее намерениях похитить путем обмана денежные средства кандидатов в депутаты». Сторона защиты также настаивала, что он не обладал полномочиями отдавать распоряжения директору комбината благоустройства. Полагая, что в действиях Юрия Бавыкина отсутствуют составы инкриминированных ему преступлений, защитник просил судебные решения отменить и возвратить дело прокурору.

Представитель заинтересованного по делу лица также оспаривал вынесенные судебные решения, полагая, что судом необоснованно сделан вывод о даче взятки Бавыкину и Васьковой. Речь идет о представителе экс-депутата Воронежской облдумы Андрея Прытыкина, который сейчас находится в СИЗО.

Денис Данилов