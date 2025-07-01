Бывшему вице-мэру Воронежа не удалось отменить приговор за мошенничество

Воронежский областной суд оставил в силе приговор Коминтерновского райсуда, назначившего бывшему вице-мэру Юрию Бавыкину 10 лет колонии за мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Его апелляционные жалобы были оставлены без удовлетворения. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облпрокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Рассмотрение жалоб на приговор в облсуде шло с начала мая. Приговор Бавыкину вынесли в декабре прошлого года. Помимо реального срока он получил штраф в 1,5 млн руб.

Уголовное дело против Юрия Бавыкина возбудило и расследовало управление СКР по Воронежской области. По версии следствия, перед выборами в 2020 году на тот момент глава управы и его заместительница Светлана Васькова получили 7 млн руб. от кандидатов в гордуму и облдуму Воронежа. За эти деньги чиновники якобы обещали добиться их победы, но в итоге ничего не сделали. Однако все давшие чиновникам деньги кандидаты избрались в парламенты. Бавыкин вину не признал.

Васькова была также признана виновной в мошенничестве. Так как она признала вину, суд назначил ей пять лет лишения свободы. Ее защита в облсуде просила смягчить приговор. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Сергей Толмачев