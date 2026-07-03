Власти уточнили правила провоза бензина через Крымский мост

Через Крымский мост можно провозить не более 200 л бензина. Власти Крыма не планируют уменьшать или увеличивать лимит, сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.

Запрещается использовать для провоза бензина бочки объемом более 50 л из-за сложностей при осмотре. Лимит для провоза газа составляет 100 л. Нельзя везти бензин и газ одновременно. Исключение сделано для транспорта с газобаллонным оборудованием.

Для электромобилей и гибридных машин проезд по Крымскому мосту запрещен. За последний месяц проезд запретили 29 гибридным автомобилям, добавил господин Крючков.

Изначально по Крымскому мосту разрешалось провозить 100 л бензина. С 23 июня лимит увеличили в два раза.