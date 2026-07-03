Власти уточнили правила провоза бензина через Крымский мост
Через Крымский мост можно провозить не более 200 л бензина. Власти Крыма не планируют уменьшать или увеличивать лимит, сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.
Запрещается использовать для провоза бензина бочки объемом более 50 л из-за сложностей при осмотре. Лимит для провоза газа составляет 100 л. Нельзя везти бензин и газ одновременно. Исключение сделано для транспорта с газобаллонным оборудованием.
Для электромобилей и гибридных машин проезд по Крымскому мосту запрещен. За последний месяц проезд запретили 29 гибридным автомобилям, добавил господин Крючков.
Изначально по Крымскому мосту разрешалось провозить 100 л бензина. С 23 июня лимит увеличили в два раза.
Уточнение правил провоза топлива и ограничение проезда для электромобилей и гибридов через Крымский мост обусловлено мерами транспортной безопасности, которые были ужесточены после подрыва моста в октябре 2022 года. С тех пор на мосту регулярно перекрывают движение, проводят тщательный досмотр транспортных средств и граждан, а в прилегающих муниципалитетах действует высокий уровень террористической опасности.
Власти Крыма ранее надеялись снять ограничения для электрокаров к туристическому сезону, но сейчас эти меры остаются в силе. Представители власти объясняют такие ограничения рекомендациями силовых структур. В качестве альтернативы для электромобилей и грузового транспорта предлагаются сухопутные маршруты, проходящие, в частности, через новые территории.