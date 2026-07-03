Восемь улиц Ростова остались без электричества из-за сбоя в сети
Технологическое нарушение в сети привело к частичному отключению потребителей электроэнергии на восьми улицах в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Без электричества остались пр. Стачки, улицы Мичуринская, Лесопарковая, Мадояна, Толмачева, Авиационная, Измайлова, Мильчакова.
По данным организации, с утра 3 июля отключения электричества зафиксированы в станице Мальчевской, в Морозовске и центре Ростова.