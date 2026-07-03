Премьер Армении Никол Пашинян станет спикером на «Иннопроме» в Екатеринбурге

Одним из спикеров на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге станет премьер-министр Армении Никол Пашинян, следует из информации на сайте мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Традиционно выставку посетит председатель правительства России Михаил Мишустин, а также его первый заместитель Денис Мантуров. Среди других приглашенных спикеров из разных стран — премьер-министр Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Кыргызстана — руководитель администрации президента республики Адылбек Касымалиев, министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. На днях Никол Пашинян созвонился с Михаилом Мишустиным. По данным Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны, они обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере. Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов.

Выставка «Иннопром» пройдет с 6 по 9 июля, страной-партнером в этом году стала Индонезия. Главной темой мероприятия станет «Индустрия 360: производство без границ». В рамках форумной части выставки пройдет около 100 сессий по 15 тематическим трекам.

Ирина Пичурина