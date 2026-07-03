На всех АЗС в Новороссийске закончился бензин
В Новороссийске приостановили свободную продажу топлива на автозаправочных станциях. На АЗС в городе больше нет бензина. Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на восьми заправках, сообщил муниципальный центр управления администрации города в «Максе».
Заправить автомобиль можно исключительно по топливной карте, отмечается в сообщении. Ею могут пользоваться только водители служебных автомобилей. Карту могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта своего предприятия.
Ограничения на продажу топлива в российских регионах начали вводить с конца мая. По данным Росстата, с 23 по 29 июня цены на бензин в России выросли на 1,6%. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры поддержки регионов, в которых не представлены крупные нефтекомпании.
Ограничения на продажу топлива, подобные новороссийским, являются частью более широкой проблемы дефицита бензина и дизельного топлива, с которой сталкиваются различные регионы России с мая 2025 года. Эти трудности связаны с несколькими факторами, включая внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонное повышение спроса на топливо, а также логистические сложности, в частности, высокую загруженность железных дорог. Такие проблемы привели к перебоям в поставках, особенно для независимых АЗС, которые не имеют собственных НПЗ.
Власти пытаются стабилизировать ситуацию на топливном рынке, вводя различные меры. Среди них — обнуление ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин, временное разрешение на использование октаноповышающих присадок (монометиланилина) и этилового спирта, а также продление запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. В некоторых регионах, например в Крыму и Севастополе, уже вводились временные ограничения на продажу топлива, включая лимит по объему заправки и запрет на розничную продажу без специальных карт.