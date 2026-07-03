На всех АЗС в Новороссийске закончился бензин

В Новороссийске приостановили свободную продажу топлива на автозаправочных станциях. На АЗС в городе больше нет бензина. Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на восьми заправках, сообщил муниципальный центр управления администрации города в «Максе».

Заправить автомобиль можно исключительно по топливной карте, отмечается в сообщении. Ею могут пользоваться только водители служебных автомобилей. Карту могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта своего предприятия.

Ограничения на продажу топлива в российских регионах начали вводить с конца мая. По данным Росстата, с 23 по 29 июня цены на бензин в России выросли на 1,6%. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры поддержки регионов, в которых не представлены крупные нефтекомпании.