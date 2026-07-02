Новак обратил внимание на дефицит топлива в регионах, где нет крупных нефтекомпаний

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с представителями федеральных органов исполнительной власти и отраслевых компаний. Он поручил подготовить конкретные меры для поддержки регионов, в которых не представлены крупные нефтекомпании, сообщает пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Участники совещания подробно обсудили производство нефтепродуктов, имеющиеся запасы топлива, действующие логистические маршруты и меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание уделили регионам с наиболее сложной обстановкой по поставкам топлива и прежде всего тем, в которых нет вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Вице-премьер добавил, что штаб по нефтепродуктам на следующем заседании обсудит адресные решения по наиболее уязвимым регионам. Минэнерго и отраслевым компаниям поручили представить к нему конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в таких регионах.

Севастополь — один из российских городов, где нет федеральных и государственных АЗС. Там работают только две частные сети — ТЭС и АТАН. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, их расходы «соответствуют текущим реалиям», хотя и цены на топливо в городе очень высокие.

С конца мая в России наблюдаются перебои с поставками топлива на АЗС. В более чем 30 областях ввели временные ограничения на отпуск бензина и дизеля на заправках, что спровоцировало рост цен и повышенный спрос. Александр Новак говорил, что российские нефтяные компании удерживают рост цен на заправках в пределах инфляции.