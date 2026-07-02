Новак обратил внимание на дефицит топлива в регионах, где нет крупных нефтекомпаний
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с представителями федеральных органов исполнительной власти и отраслевых компаний. Он поручил подготовить конкретные меры для поддержки регионов, в которых не представлены крупные нефтекомпании, сообщает пресс-служба правительства.
Александр Новак
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Участники совещания подробно обсудили производство нефтепродуктов, имеющиеся запасы топлива, действующие логистические маршруты и меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание уделили регионам с наиболее сложной обстановкой по поставкам топлива и прежде всего тем, в которых нет вертикально интегрированных нефтяных компаний.
Вице-премьер добавил, что штаб по нефтепродуктам на следующем заседании обсудит адресные решения по наиболее уязвимым регионам. Минэнерго и отраслевым компаниям поручили представить к нему конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в таких регионах.
Севастополь — один из российских городов, где нет федеральных и государственных АЗС. Там работают только две частные сети — ТЭС и АТАН. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, их расходы «соответствуют текущим реалиям», хотя и цены на топливо в городе очень высокие.
С конца мая в России наблюдаются перебои с поставками топлива на АЗС. В более чем 30 областях ввели временные ограничения на отпуск бензина и дизеля на заправках, что спровоцировало рост цен и повышенный спрос. Александр Новак говорил, что российские нефтяные компании удерживают рост цен на заправках в пределах инфляции.
Проблемы с поставками топлива в российские регионы отчасти связаны с перегруженностью железнодорожной инфраструктуры в южном направлении в туристический сезон, что создаёт логистические трудности. Также ситуацию усугубляет то, что оптовая стоимость топлива на бирже растёт, тогда как розничные цены на АЗС крупных компаний остаются на уровне инфляции. Это делает реализацию топлива невыгодной для независимых АЗС, не имеющих собственных перерабатывающих мощностей и долгосрочных договоров с поставщиками, что приводит к сокращению их числа.
Министерство энергетики РФ признаёт, что объёмов производства и запасов топлива в целом достаточно для покрытия спроса, но перебои возникают из-за неритмичности поставок и загруженности транспортной системы. В качестве мер по стабилизации рынка обсуждаются доработка механизма биржевых торгов, нормативы для нефтекомпаний по переработке сырья на внутренний рынок и меры по улучшению логистики, включая ускорение железнодорожных перевозок.
Дальний Восток также был обозначен среди регионов, требующих особого внимания при решении топливного кризиса. В Амурской области, например, был создан месячный запас топлива, доставляемого с различных НПЗ. Однако власти региона отмечают, что изменение стоимости ГСМ связано с постоянным ростом цен на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.