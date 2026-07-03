В Таганроге выкуп квартир аварийного дома усложнили аресты на имущество

В Таганроге состоялось внеплановое заседание по ситуации с аварийным многоквартирным домом по переулку 17-й Новый, 3, и меры по стабилизации обвально-осыпных процессов на склоне в районе домов по ул. Греческая, 64 и 66. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В октябре 2024 года из-за угрозы обрушения здания по адресу переулок 17-й Новый, 3 был введен режим чрезвычайной ситуации, жильцов эвакуировали. По информации властей, сейчас продолжается процедура выкупа жилых помещений у собственников. Процесс осложняется юридическими трудностями, отметила госпожа Камбулова, так как на многие помещения наложены обременения в виде арестов. Работа с жителями ведется в индивидуальном порядке.

На склоне у домов на улице Греческая для предотвращения сползания грунта и разрушения территории на основе собранных коммерческих предложений был заключен контракт на комплексное обследование склона и проведение инженерных изысканий. По итогам работ власти намерены разработать проектно-сметную документацию для противооползневых работ.

Константин Соловьев