Часть ЖК «Покровский» в Новосибирске планируется продать за 150 млн рублей

Недостроенное общественное здание, являющееся частью ЖК «Покровский» застройщика ООО «Региональная инвестиционная компания», планируется реализовать с торгов. Арбитражный управляющий обанкротившейся строительной компании Евгения Алексеенко опубликовала сведения об определении начальной продажной цены и условий проведения торгов. Об этом свидетельствуют данные базы «Федресурс» от 3 июля. Начальная стоимость лота установлена в размере 150 млн руб.

В случае если имущество не удастся продать по минимальной цене, будет утвержден новый порядок его реализации через публичное предложение, говорится в публикации.

Недостроенное здание включает коммерческие помещения и подземную парковку и является частью ЖК «Покровский» по ул. Дуси Ковальчук, 242/1. Сам жилой комплекс состоит из пяти секций, строительство которых началось в 2013 году. Согласно материалам суда, в 2022 году были введены в эксплуатацию три секции многоквартирного дома со встроенными помещениями для обслуживания населения, остальные объекты не были достроены.

ООО «РИК» признано банкротом в феврале 2023 года по заявлению «Эргобанка» из-за долга в размере 1,5 млрд руб. Компания образована в 2006 году в сфере оптовой торговли лесом и строительными материалами. Последними среди учредителей указаны Роман Логашов (80,1%) и Юрий Лохов (19,9%).

Лолита Белова