Правки в генплан Уфы прошли доработку

Проект изменений в генплан Уфы до 2042 года, прошедший общественные обсуждения этой весной, готовится к утверждению, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе городской администрации. После обсуждений проекту потребовались доработки.

Как сообщал «Ъ-Уфа», правки в документ, утвержденный в 2022 году, разработало АО «Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект"».

Проект в числе прочего исключает данные об общей расчетной численности социальных объектов (школ и детских садов), преобразует функциональные зоны (например, объединяет в одну рекреационную зону парк и озеро Кашкадан), предусматривает строительство проезда вдоль юго-востока Кузнецовского затона и набережной реки Белой.

Кроме того, готовится исключение из городских границ 59,5 га на севере города. На этом месте планируется строительство мусорного полигона.

В общественных обсуждениях проекта приняло участие 187 горожан. Целесообразными специальная комиссия признала малую часть замечаний.

Пресс-служба мэрии сообщила «Ъ-Уфа», что замечания поступили и от федеральных и региональных органов власти в отношении объектов государственного значения. После исправлений документ должно согласовать правительство Башкирии. Также проект рассмотрит прокуратура. Для утверждения новой версии генплана администрация должна направить проект и материалы общественных обсуждений в горсовет Уфы.

Идэль Гумеров