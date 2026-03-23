В Уфе закончились общественные обсуждения изменений в генплан

За время общественных обсуждений изменений в генплан Уфы до 2042 года поступило 187 замечаний и предложений к проекту, сообщает пресс-служба главархитектуры Уфы. Обсуждения признали состоявшимися, а итоги — положительными для проекта. Проект изменений в генеральный план города будет направлен главе администрации Ратмиру Мавлиеву, который должен подготовить представление о принятии новой версии главного градостроительного документа.

Из 187 обращений к рассмотрению комиссия приняла только 144, остальные были исключены как дублирующие. Как заявляют чиновники, в 59 обращениях горожане высказали поддержку изменений генплана, в 23 случаях жители Уфы обратились с конструктивными замечаниями, предложениями и корректировками или с несогласием с некоторыми пунктами проекта. 62 обращения вовсе не касались вопросов, относящихся к предмету обсуждений.

Комиссия признала целесообразными и рекомендовала к учету замечания, направленные на повышение качества жизни в жилых массивах и сохранение баланса между застройкой и зонами рекреации, уверяют в главном управлении архитектуры. Кроме того, разработчикам проекта переданы замечания, касающиеся развития социальной инфраструктуры, уточнения границ функциональных зон и улучшения транспортной системы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», проект изменений в генплан, в числе прочих, предполагает исключение из городских лесов участка на севере города под строительство мусорного полигона.

Идэль Гумеров