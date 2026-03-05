С поправкой на мнение

Главное управление архитектуры Уфы представило проект изменений в генеральный план города до 2042 года. Для документа, принятого четыре года назад, нынешний пакет правок будет вторым по счету: в прошлый раз они несли технический характер, теперь же меняются границы города, уточняется транспортный каркас и значительно корректируются параметры социального развития. Ко всему прочему, это будет первый за последние годы случай, когда власти выставили проект правок на оценку горожанам. Опрошенные эксперты разделились в оценке соответствия генплана целям развития Уфы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Уфы рассчитывают на мнение уфимцев по поводу дальнейшего развития города

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Власти Уфы рассчитывают на мнение уфимцев по поводу дальнейшего развития города

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Власти Уфы до 20 марта проводят общественные обсуждения проекта изменений в генеральный план города до 2042 года, предложенных институтом «Красноярскгражданпроект». Предложения и замечания принимаются до 11 марта.

Главный градостроительный документ Уфы был принят в марте 2022 года по итогам общественных обсуждений, в которых приняли участие около 12 тыс. горожан, оставивших 16,9 тыс. обращений. Основной особенностью документа, разработанного Институтом генплана Москвы, являлось отведение трамваю главной роли в транспортной системе Уфы. Кроме того, документ предусматривал строительство мостов через Белую в нескольких направлениях. Стоимость реализации генплана оценивалась в 2 трлн руб.

В конце 2023 года в генплан внесли первые правки. Общественные обсуждения тогда не проводились. В пресс-службе мэрии пояснили «Ъ», что изменения носили технический характер, в то время как нынешний пакет правок содержит решения, значимые с точки зрения экологии. Это «делает проведение общественных обсуждений законным требованием и обязанностью администрации для соблюдения прав граждан на благоприятную среду», отметили в мэрии.

В числе прочих, проект предусматривает исключение из городских границ земельного участка под полигон ТКО на севере города. Планируется построить проезд вдоль юго-востока Кузнецовского затона и набережной Белой, эта дорога должна вести к планируемой магистральной улице и новому мосту через Белую. Улицу Цюрупы планируется продлить до выезда в Затон. В Нижегородке уточняется трассировка полукольцевой дороги вдоль набережной.

Что касается функциональных зон, то стоит выделить, например, объединение парка и озера Кашкадан в одну рекреационную зону. Общая площадь городских лесов, парков и скверов должна составить 25,6 тыс. кв. м.

В отличие от действующей версии генплана, в проекте нет данных об общей расчетной численности социальных объектов, зато приводится их список с заявленными параметрами. Например, в документе 2023 года говорится, что к 2042 году мощность всех детских садов Уфы составит около 81,5 тыс. мест, школ — 211,2 тыс. мест, а из проекта, предложенного для обсуждений, следует, что в ближайшие шесть лет должно быть построено 234 детских сада и 126 школ.

В то же время, параметры развития социальной инфраструктуры содержат заметные изменения. Так, ранее в Нижегородке закладывалось строительство одной школы и одного детского сада, теперь число дошкольных учреждений планируется увеличить до четырех, общеобразовательных — до двух. В Глумилино должно было появиться пять детских дошкольных и четыре общеобразовательных учреждения, теперь речь идет о семи детсадах и трех школах.

Из списка объектов возле больницы №18 исключили культурные учреждения, спорткомплекс и детский сад, оставив лишь лечебно-диагностический корпус. В Кузнецовском затоне вместо семи детских садов и стольких же школ планируется разместить три детских сада и четыре школы. В Максимовке и Новой Максимовке — школу и два детских сада вместо семи детсадов и восьми школ.

По мнению экономиста Рустема Шайахметова, генплан не учитывает реальные потребности Уфы, а корректировки не сильно изменят документ. В первую очередь, отметил он, это касается улично-дорожной сети и социальной инфраструктуры.

«Генплан — это некоторые "хотелки", за неисполнение которых никого не наказывают, на показатели работы чиновников это не влияет. Например, совершенно понятно, что желание вдвое увеличить вместимость школ и детских садов к 2032 году неисполнимо: это потребует 20-25 млрд руб. в год, тогда как бюджет Уфы — около 45 млрд руб. Даже если добавим средства застройщиков, возможно выполнить не более 20% от заявленного объема строительства»,— констатировал собеседник.

Директор по развитию группы компаний «Третий трест» Вячеслав Якин, напротив, считает, что только наличие генплана дает возможность целеполагания градостроительной деятельности. Кроме того, напомнил он, до 2022 года город вынужден был фактически жить без генплана — по документам, принятым в середине 1990-х годов и не учитывающим изменившиеся реалии. По его мнению, генплан является «живым документом», в которой не только можно, но и следует вносить правки. «Рассчитывать, что он будет действовать без изменений до конца расчетного срока — это не только нереально, но и глупо»,— пояснил господин Якин, отметив, что нынешние правки отвечают целям развития города.

Идэль Гумеров