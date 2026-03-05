В Уфе под мусорный полигон могут отвести участок, окруженный границами города

В проект изменений генплана Уфы внесено предложение исключить из городских границ участок площадью около 59,5 га на севере города. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии, участок отводится для создания и эксплуатации объектов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов в рамках концессионного соглашения.

Согласно кадастровой карте, территория относится к землям населенных пунктов и предназначена для благоустройства территории. В действующем генплане участок имеет категорию городских лесов. К западу от него находится действующий полигон ТБО, к востоку — кладбище №10.

Если изменения в генплан будут приняты, то земля будет относиться к зонам специального назначения. При этом участок останется со всех сторон окруженным городскими лесами.

В положении о территориальном планировании говорится, что мощность полигона должна составлять 137 тыс. тонн отходов в год. Там же планируется построить мусоросортировочный комплекс, участок компостирования и производство RDF-топлива.

Размещение объектов авторы проекта обосновывают территориальной схемой обращения с отходами. Из этой схемы следует , что объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2025 году, инвестиции в проект должны были составить 5,9 млрд руб.

Идэль Гумеров