Франция и Италия разместят военные подразделения на юге Ливана вместо сил ООН
Италия и Франция могут разместить военный контингент на юге Ливана после завершения миссии Временных сил ООН (ВСООНЛ, англ. UNIFIL). Об этом сообщил телеканалу «Аль-Арабия» французский МИД.
Проект планируется реализовать при поддержке США и некоторых стран Европы. Контингент разместят по запросу властей Ливана для поддержки национальной армии.
«Париж также отметил, что консультации с партнерами продолжаются для согласования окончательного механизма развертывания сил на фоне мер безопасности, связанных с последним рамочным соглашением между Ливаном и Израилем», — указывает «Аль-Арабия».
В 2025 году Совбез ООН принял резолюцию о завершении миссии UNIFIL, вывод войск должен завершиться к 2027 году. Миссия была развернута в Ливане в 1978 году для контроля за режимом прекращения огня между Ливаном и Израилем. После боевых действий 2006 года ее мандат был расширен. Максимальная численность контингента достигала 15 тыс. военнослужащих.
В начале июня израильские СМИ сообщили, что власти США рассматривают прекращение поддержки миротворческих сил ООН в Южном Ливане.
Инициатива Франции и Италии по созданию многонациональной коалиции для замены миротворческих сил ООН (UNIFIL) в Ливане начала активно обсуждаться президентом Франции Эмманюэлем Макроном ещё 26 июня 2026 года после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Целью заявлялось предотвращение превращения Ливана в «плацдарм для региональной эскалации» и укрепление суверенитета Ливана в координации с Евросоюзом и ООН. Джорджа Мелони поддержала эту идею, подчеркнув, что международное присутствие необходимо для избежания «крайне опасного вакуума безопасности» после ухода UNIFIL.
Данная инициатива возникает на фоне недавних проблем, связанных с безопасностью миротворцев ООН в Ливане. Так, в апреле 2026 года в результате атаки в Южном Ливане погиб французский солдат из состава миссии UNIFIL, при этом Франция возложила ответственность на группировку «Хезболла». Власти США с начала июня 2026 года также рассматривают возможность прекращения поддержки UNIFIL, и, по некоторым данным, Израиль одобрит такое решение. Это потенциальное прекращение поддержки и враждебность к миссии привели к тому, что в 2024 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даже призывал генсека ООН вывести миротворцев из зоны риска, обусловленного наземной операцией против «Хезболлы».