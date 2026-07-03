Франция и Италия разместят военные подразделения на юге Ливана вместо сил ООН

Италия и Франция могут разместить военный контингент на юге Ливана после завершения миссии Временных сил ООН (ВСООНЛ, англ. UNIFIL). Об этом сообщил телеканалу «Аль-Арабия» французский МИД.

Проект планируется реализовать при поддержке США и некоторых стран Европы. Контингент разместят по запросу властей Ливана для поддержки национальной армии.

«Париж также отметил, что консультации с партнерами продолжаются для согласования окончательного механизма развертывания сил на фоне мер безопасности, связанных с последним рамочным соглашением между Ливаном и Израилем», — указывает «Аль-Арабия».

В 2025 году Совбез ООН принял резолюцию о завершении миссии UNIFIL, вывод войск должен завершиться к 2027 году. Миссия была развернута в Ливане в 1978 году для контроля за режимом прекращения огня между Ливаном и Израилем. После боевых действий 2006 года ее мандат был расширен. Максимальная численность контингента достигала 15 тыс. военнослужащих.

В начале июня израильские СМИ сообщили, что власти США рассматривают прекращение поддержки миротворческих сил ООН в Южном Ливане.