РБК: суд арестовал генерала Дембицкого по делу ЧВК «Ястреб»

Суд арестовал на два месяца бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого. Об этом сообщили РБК пять источников, знакомых с решением 235–го гарнизонного военного суда.

По информации издания, генералу предъявили обвинения в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб». Потерпевшими по делу признаны 89 российских военнослужащих. Генерал-майор, как уточняется, находится в СИЗО «Лефортово».

Следствие считает Александра Дембицкого организатором мошеннической схемы с выплатами военнослужащим, указано в публикации. Расследованием дела, возбужденного в феврале 2025 года, занимается Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. По данным РБК, в ходе допроса генерал вину не признал.

В конце июня глава ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко признал вину в различных преступлениях, в том числе в обмане рекрутов, убийстве и похищении людей. Его уголовное дело рассмотрят в Белгородском райсуде Белгородской области в особом порядке в связи с досудебным соглашением. Основное обвинение Алексея Марущенко связано с обманом 89 желающих заключить контракты с Министерством обороны РФ.