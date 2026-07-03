РБК: суд арестовал генерала Дембицкого по делу ЧВК «Ястреб»
Суд арестовал на два месяца бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого. Об этом сообщили РБК пять источников, знакомых с решением 235–го гарнизонного военного суда.
По информации издания, генералу предъявили обвинения в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб». Потерпевшими по делу признаны 89 российских военнослужащих. Генерал-майор, как уточняется, находится в СИЗО «Лефортово».
Следствие считает Александра Дембицкого организатором мошеннической схемы с выплатами военнослужащим, указано в публикации. Расследованием дела, возбужденного в феврале 2025 года, занимается Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. По данным РБК, в ходе допроса генерал вину не признал.
В конце июня глава ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко признал вину в различных преступлениях, в том числе в обмане рекрутов, убийстве и похищении людей. Его уголовное дело рассмотрят в Белгородском райсуде Белгородской области в особом порядке в связи с досудебным соглашением. Основное обвинение Алексея Марущенко связано с обманом 89 желающих заключить контракты с Министерством обороны РФ.
Уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, особенно связанные с Минобороны или гособоронзаказом, не являются единичными. В последние годы по этой статье были арестованы и осуждены несколько высокопоставленных военных и гражданских лиц. Например, бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был обвинен в хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката, предназначенных для строительства оборонительных сооружений. Также заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова обвиняли в получении взятки за содействие в заключении контрактов на поставку обмундирования для военных.
Основное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) часто связано с хищением средств при выполнении государственных контрактов. Некоторые фигуранты таких дел, как Александр Оглоблин, заключали досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием, что помогало выявлять других участников преступных схем. Эти расследования проводятся Главным военным следственным управлением СКР и ФСБ.