Швейцария обыграла Алжир со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира со счетом 2:0 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

Счет открыл нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо на 10-й минуте. Еще один мяч в ворота алжирской команды забил на 46-й минуте Дан Ндойе.

Соперник Швейцарии в 1/8 финала определится по итогам матча между Колумбией и Ганой, который состоится 4 июля. Начало — в 04:30 мск. Матч с участием швейцарской команды пройдет 7 июля.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующий победитель турнира — Аргентина.