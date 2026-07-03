Якина на мякине не проведешь

Сборная Швейцарии без каких-либо проблем одержала победу над алжирцами в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Забив по голу в начале первого и второго таймов, она выиграла — 2:0 — и спокойно разобралась с командой своего бывшего главного тренера Владимира Петковича. В следующем раунде play-off швейцарцы встретятся с победителем пары Колумбия—Гана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

Сборная Швейцарии, занявшая первое место в группе В, конечно, имела гораздо больше шансов на успех по сравнению с алжирской командой, которая вышла из квартета J с третьего места, да и в целом она пониже классом. Но все-таки в этом противостоянии была интрига, ведь африканских футболистов, или, как их еще называют, «лисов пустыни», тренирует Владимир Петкович, семь лет отработавший со швейцарской сборной. Он выводил ее в play-off на чемпионате мира 2018 года, а также на Евро в 2016-м и 2020-м. Именно его потом сменил нынешний наставник команды Мурат Якин. Так что от Петковича вполне можно было ожидать какого-то подвоха.

Алжирцы уже удивили в последнем туре группового этапа своей перестрелкой с австрийцами (3:3), в которой тряхнул стариной и оформил дубль 35-летний Рияд Марез. Но у швейцарцев на этом чемпионате выстрелил 20-летний полузащитник Йоан Манзамби. Вместе с Рубеном Варгасом они вообще забили все пять мячей с игры в группе. Ну а Манзамби с тремя голами стал лучшим бомбардиром команды.

Нынешние подопечные Петковича настолько смело начали матч, что, как показалось, даже застали врасплох бывших. А Уссем Ауар не использовал по-настоящему голевой момент, когда почему-то коряво ковырнул мяч, очутившись совершенно один в центре штрафной площади.

Десять минут алжирцы полностью владели инициативой, а на 11-й неожиданно пропустили в первой же атаке на их ворота. Варгас запустил в прорыв Манзамби, который, невзирая на сопротивление оппонентов, добрался почти от средней линии до лицевой и оттуда прострелил на Бреля Эмболо. Центральному нападающему нужно было просто подставить ногу и поразить пустой створ, так как голкипер Лука Зидан тоже переключил все внимание на Манзамби.

Впрочем, с такой обороной, как у сборной Алжира, а в группе она пропустила семь голов, неудивительно, что ей забили и швейцарцы. Причем после этого и направление атак сразу изменилось. Быстрый и техничный Манзамби снова создал острую ситуацию в чужой штрафной, но на сей раз партнеры не смогли реализовать ее. Хотя у Дана Ндойе и Дениса Закарии была такая возможность. Манзамби и дальше ставил в тупик соперника своими нестандартными действиями, а Фареса Шаиби посадил на желтую карточку. Алжирцы очухались только к концу первого тайма и вернули игру на швейцарскую половину поля. Шаиби пробил в створ, потревожив вратаря Грегора Кобеля, а Ибрахим Маза смазал удар вообще с голевой позиции.

Неизвестно, что сказал Петкович команде в перерыве, но на первой же минуте второго тайма она получила еще один гол.

Закария дважды подряд простреливал с правого фланга, и оба раза неудачно, тем не менее мяч отскочил внутри штрафной к Ндойе, который четко уложил его в нижний угол. Так алжирцы фактически лишили себя последней надежды на выход в 1/8 финала. К тому же и Марез упустил хороший момент после передачи Рафика Бельгали с правого края. Бил он вроде бы по уму в противоход Кобелю, но попал в Закарию, стоявшего перед вратарем. А потом швейцарцы в свою штрафную практически никого не пускали и уверенно контролировали игру. Зато сами могли увеличить преимущество. Вышедший на замену Фабиан Ридер дважды простил сборную Алжира, в том числе после того, как Закария отдал ему на пустые ворота. Но и 2:0 было вполне достаточно, чтобы без нервотрепки довести матч до финального свистка.

Петковичу так и не удалось озадачить коллегу Якина, который вывел швейцарскую команду во второй раунд play-off. Там она встретится с победителем пары Колумбия—Гана.

Александр Ильин