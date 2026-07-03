На торги по участку КРТ в Кемерове за 6 млн рублей не поступило заявок

Аукцион на право аренды земельного участка под комплексное развитие территории (КРТ) в Кемерове с начальной ценой 6 млн руб. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Соответствующая информация опубликована на сайте «ГИС Торги». Участок расположен в микрорайоне Кемеровский. Лот включает 5,75 га, на которых предполагалось построить около 5,5 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Заявки на участие в аукционе принимались до 29 июня. Срок заключения договора составлял семь лет. В настоящее время на территории участка расположены СНТ с частными домами, которые подлежат сносу.

По информации областного правительства, всего в Кемерове под проекты КРТ отведены 23 микрорайона на площади 540 га. Здесь предусмотрено строительство 3,4 млн кв. м жилья, 10 школ, 36 детских садов и четырех поликлиник.

Лолита Белова