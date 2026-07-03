Португалия обыграла Хорватию со счетом 2:1 на ЧМ-2026
Сборная Португалии победила команду Хорватии со счетом 2:1 на 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В следующем этапе португальцы сыграют с командой Испании.
Фото: Mike Segar / Reuters
Счет на 53-й минуте открыл хорватский полузащитник Иван Перишич. На 68-й нападающий Криштиану Роналду забил пенальти и сравнял счет. На 90+4-й минуте центральный нападающий Гонсалу Рамуш, который вышел на замену Роналду, забил решающий гол в пользу Португалии. Гол Йошко Гвардиола на 90+13-й минуте был отменен из-за офсайда.
Игра проходила на «БМО Филд» в Торонто. Встреча Португалии и Испании за выход в 1/4 финала пройдет в понедельник, 6 июля, и начнется в 22:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Кипящий VAR».