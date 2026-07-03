В Анапе привлекли казаков и добровольцев для контроля ситуации на заправках

На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казачества и волонтеры из спортивных и общественных организаций. Как сообщили в Telegram-канале мэрии курорта, они следят за очередями, пресекают конфликты и не допускают попыток наливать топливо в канистры.

В мэрии назвали происходящее систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Там добавили, что ситуация на заправках находится под постоянным контролем — на них упорядочено движение и сокращено время ожидания. К сообщению власти приложили видеорепортаж, в котором один из дежуривших казаков так прокомментировал свою работу: «По присяге и по призванию служим отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке, и избегаем конфликтов».

В разных регионах России сохраняется топливный кризис. Местные власти связывают нехватку на АЗС с искусственным ажиотажем и заявляют о достаточном количестве топлива на заправках. На государственном уровне обсуждаются поставки топлива из-за границы, а российские нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальную мощность.